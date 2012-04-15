"Бурановские бабушки" вкалывают с утра до вечера (ВИДЕО)

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15 апреля 2012, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

После того, как стало известно, что Россию на «Евровидении» в Баку будет представлять необычный хор, в Бураново повадились иностранные журналисты. Бывает, приезжают сразу по семь журналистов в день.



- Были английские журналисты, американские, немецкие, из Чехии, Польши, Финляндии, - перечисляет пресс-секретарь «Бурановских бабушек» Светлана Сырыгина. - Ждем на следующей неделе представителей СМИ Франции, Японии, Великобритании, Германии. Но стараемся артисток наших не утомлять - в «святые дни», субботу и воскресенье, беспокоить их нельзя.

Вопросы журналисты задают разные: как живут певицы, как ухаживают за скотиной.

«Бабушки» очень легко общаются с кем угодно. И никакой «звездной болезни» она им точно не грозит.

Масштабная подготовка к выступлению с участием московского режиссера Сергея Широкова начнется с середины апреля, но певуньи репетируют каждый день, собираются в сельском клубе и распеваются, пишет "КП".

- Главное - выступить достойно, не опозорить Россию, а место не важно, - считают бабушки. - Хотя, например, 16-е нас не устроит!

Петь им предстоит 22 мая - в первом полуфинале «Евровидения». Финал конкурса 26 мая. После конкурса коллектив отправится на гастроли. На осень уже запланировано турне по Прибалтике и Финляндии. Предложения продолжают поступать. Гонорары потратят на восстановление церкви, которую снесли в советские годы.



