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15 апреля 2012, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Российский бард и актер Алексей Иващенко, знакомый многим по популярному дуэту "Иваси", презентовал вчера в Москве свой новый сольный альбом "Самый лучший в мире я" на сцене Театра Эстрады.



Из звездного неба, зажегшегося за сценой, к публике вышел бард в элегантном костюме и с неизменной гитарой в руках. "Большое спасибо, что вы пришли сегодня - неожиданный такой у нас кворум получился. После нескольких лет перерыва я отважился записать на диск несколько песен, которые за эти годы появились. А сейчас давайте начнем, потому что у нас программа такая большая, что я не понимаю, как все успеть", - сказал Иващенко.

И действительно, за время трехчасового концерта было исполнено около трех десятков песен, в том числе почти все композиции с новой пластинки и множество хитов, среди которых были и заказанные поклонниками барда на его сайте в разделе "Записки на сцену".



Прозвучали знаменитые "В аэропорту Минводы", "Кончается четверг", "Непутевый", "Метрополитен", "Если". Кроме того, бард дуэтом вместе с дочерью Марией исполнил песню из еще ненаписанного мюзикла, который Иващенко пообещал зрителям закончить к 2020-м годам - "главное дожить".

Многие из этих композиций бард пел под аккомпанемент приглашенных музыкантов - контрабасиста Сергея Хутаса, гитариста Александра Радовского, флейтистки Татьяны Лариной и кларнетиста Сергея Шитова.

Участвовали в концерте и «звезды»: лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, Ирина Богушевская, вместе с гитаристом Тимуром Ведерниковым бард появился перед публикой в белых костюмах и представил пару номеров из их общей программы "Люди в белом".



Поздравить Иващенко также пришел худрук и дирижер оркестра "Фонограф" Сергей Жилин, с коллективом которого бард когда-то создал программу "Игра по новым правилам", а также французский гитарист Фредерик Белинский, который, как отметил хозяин вечера, является прямым потомком знаменитого русского критика Виссариона Белинского.

Спустя два с половиной часа после начала концерта бард пригласил всех музыкантов на сцену "для завершения банкета" и исполнил одну из новых композиций, которая в альбоме названа как "Париж".

«Ну, вот это было бы все, если бы сегодня с утра не пришла весна», - сказал артист и запел одну из своих самых известных песен "Дворник Степанов", услышав первые аккорды которой, зрители разразились оглушительными аплодисментами.

В заключение бард поблагодарил зрителей за то, что те пришли поздравить его с презентацией нового альбома и еще долго принимал цветы от поклонников.



Иващенко - автор множества любимых в народе песен, соавтор и сопостановщик мюзикла "НОРД-ОСТ", продюсер и актер мюзикла "Обыкновенное чудо", автор русских текстов к мюзиклу "Звуки музыки" .Еще в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века творчество Алексея Иващенко и Георгия Васильева ("Иваси") взорвало привычную стилистику авторской песни. В последние годы Иващенко выступает сольно.

Кроме того, Иващенко, окончивший актерский факультет (курс Сергея Бондарчука) Всероссийского Государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова, успел поработать в театре, кино и на дублировании фильмов. Его голосом говорят десятки зарубежных (и не только) актеров. Из последних - почти все фильмы Хью Гранта, несколько фильмов Робина Уильямса, диснеевский утенок Дональд Дак и даже Брюс Уиллис в "Пятом элементе".



