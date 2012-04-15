В Америке уже второй раз задерживают короля Болливуда (ВИДЕО)

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15 апреля 2012, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники Миграционной службы США извинились перед Шахом Рухом Ханом, одним из наиболее известных актеров индийского кино, прозванным Королем Болливуда. Только после вмешательства консульства Индии его отпустили.

Индийскую звезду, армия поклонников которого намного превышает численность фэнов Брэда Питта и Тома Круза, вместе взятых, более двух часов продержали в аэропорту городка Уайт Плейнс, штат Нью-Йорк. 46-летний актер, мусульманин по религии и пуштун по национальности, прилетел в Соединенные Штаты выступить с лекцией в Йельском университете

Хана, звезду более чем 70 фильмов, сразу по приземлении в аэропорту отделили от остальных пассажиров чартерного рейса личного самолета Ниты Амбани, жены самого богатого индийца. Таможенники отпустили Ханаиолько тогда, когда сотрудники консульства Индии заверили, что он не является террористом и не представляет угрозы безопасности Соединенных Штатов.

Задержание актера, который пользуется в Индии феноменальной популярностью, вызвало крайне негативную реакцию в Дели. Представитель правительства Индии уже заявил, что «механического извинения» не достаточно. Особенно в свете последних схожих инцидентов с индийцами, занимавшими и занимающими высокие посты в правительстве.

Шаха Руха Хана на американской таможне уже задерживали три года назад. Кстати, сам он в отличие от индийских властей отнесся к инциденту с юмором,сообщает «КП».

«Каждый раз, когда я начинаю гордиться собой,- пошутил он на лекции, которая началась буквально через два часа после его освобождения, - еду в США. Сотрудники иммиграционной службы мигом выбивают из звезд всю звездную болезнь



