Филипп Киркоров зачем-то стал шутить по поводу «Титаника»

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14 апреля 2012, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]

На съемках музыкального проекта "Фактор А" поп-король российской эстрады Филипп Киркоров крайне неловко пошутил над трагедией, которая до сих пор поражает своим размахом весь мир.



Как известно, в ночь с 14 на 15 апреля 100 лет назад в Атлантическом океане затонул лайнер «Титаник», жертвами ужасной катастрофы стали полторы тысячи человек. «Пассажиры, по-видимому, праздновали день рождения Аллы Борисовны», - неудачно сострил Киркоров, сообщает uznayvse.ru.

Поводом для его высказывания была фраза самой Аллы Пугачевой: «Все мы знаем, что 15 апреля, в свое время, затонул "Титаник». Я родилась в этот же день, но немного позже».



