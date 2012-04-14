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Музыкант Робин Гибб из группы Bee Gees впал в кому (ВИДЕО)

14 апреля 2012, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Музыкант Робин Гибб из группы Bee Gees впал в кому (ВИДЕО)
kinoamator.ru

Музыкант Робин Гибб из британской группы Bee Gees впал в кому. У Гибба ранее был диагностирован рак. Он проходил курсы интенсивной химиотерапии в лондонской клинике. После удаления опухоли сообщалось, что музыкант идет на поправку. Но врачи не исключили сейчас, что в его организме развивается еще одна опухоль.

Робин Гибб еще заболел пневмонией, что крайне опасно с учетом его нынешнего состояния здоровья. У постели музыканта находятся его жена, трое детей и брат Барри, сообщает ИТАР-ТАСС. 

В минувший четверг Робин Гибб не смог присутствовать на премьере своего дебютного произведения в жанре классической музыки - реквиема к 100-летию гибели «Титаника», которая.

В знаменитом лондонском концертном зале. он должен был исполнить свою новую песню Don't Cry Alone. Реквием был создан 62-летним певцом и автором песен Bee Gees совместно с сыном Робином-Джоном Гиббом.

Популярность группы Bee Gees в составе Барри, Робина и Мориса Гиббов пришлась на 70-е годы 20-го века. «Короли диско» обладатели семи  «Грэмми».

ИЧ

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