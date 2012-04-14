Алла Пугачева с мужем оборудовали детскую для своего будущего ребенка

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14 апреля 2012, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

После того, как в декабре прошлого года Алла Пугачева и Максим Галкин стали супругами, появились слухи, что они мечтают о ребенке. Верная подруга Примадонны художник нон-конформист Алина Редель, с которой они дружат почти 30 лет, подтвердила появляющиеся слухи.

Подруга Аллы Борисовны сказала, что они не раз говорили, что часто думают об этом. Алина Редель подтвердила и наличие детской комнаты в доме, где живут Пугачева и Галкин, пишет "КП".

Напомним, у Аллы Борисовны единственная дочь Кристина Орбакайте, также известная певица. Пугачева бабушка троих внуков. Самая младшая внучка Клавдия появилась на свет в конце марта. Она родилась в Майами, в США. В Россию родители привезут малышку летом.

Пугачева - первая жена Галкина. Он у нее - пятый.

Буквально в минувшие выходные вся страна могла увидеть крестины дочки Филиппа Киркорова. Пугачева и Галкин стали свидетелями этого важного события. В Храме Ильи Пророка, что в Обыденном переулке, во время церемонии Алла Пугачева пожелала Алле-Виктории Киркоровой здоровья.