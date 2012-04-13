Лиза Боярская в обстановке строжайшей конспирации выписалась из роддома

Лиза Боярская в обстановке строжайшей конспирации выписалась из питерского роддома с сынишкой Андреем. Звезда фильмов "Ирония судьбы. Продолжение" и "Адмирал" рожала в роддоме №16 в Купчино Петербурга.

Молодая мама и новорожденный чувствовали себя и хорошо, и актрису выписали на 5-й день. За женой и ребенком приехал только муж Боярской, актер Максим Матвеев.

Елизавета поблагодарила врачей и акушерок родильного дома и вышла к мужу с черного хода. Боярская родила 7 апреля. И срочно пришлось нанять охрану для младенца. Папарацци буквально атаковали молодую мамочку, пытаясь добыть первые снимки Андрюши. Поэтому при выписке звездное семейство устроило такую конспирацию.

Матвеев подъехал забирать жену на автомобиле "Хонда", а "Лексус" Елизаветы остался у роддома.