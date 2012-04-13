Илья Резник развелся с женой, чтобы жениться на своей возлюбленной

Поэт-песенник Илья Резник развелся с женой Мунирой Резник, в девичестве Аргумбаевой. Судья мирового судебного участка № 383 Мещанского района Москвы Светлана Калантыр в четверг удовлетворила исковое заявление народного артиста России.

Представители истца Резника отметили, что желание их доверителя расторгнуть брак объясняется тем, что с 1998 года он живет с другой женщиной, с которой планирует заключить брак. Резник недавно узнал о том, что снова официально женат на своей бывшей жене Мунире Аргумбаевой, с которой уже не живет под одной крышей более 14 лет.

Последние годы узбекская танцовщица живет со своим 22-летним сыном Артуром Резником в США. По словам Резника, он до сих пор помогает сыну финансово. "О своем сыне Артуре я всегда заботился. Следил не только за тем, чтобы он хорошо питался и комфортно жил, но и красиво был одет", - сказал Резник.

В светской тусовке считают супругой Резника очаровательную женщину блондинку Ирину. "Я ждал совершеннолетия сына, поэтому не спешил с разводом. Но пришло уже время оформить документально отсутствие нашей с Мунирой семьи и закрепить мои отношения с Ириной, поэтому я и подал на развод.

Никакого общего хозяйства с Мунирой у нас нет, мы даже не разговаривали по телефону около трёх лет". сказал поэт, отметив, что очень любит Иру, пишет "КП".

Представители ответчицы в ходе заседания просили суд предоставить срок для примирения сторон. Также они подали встречное исковое заявление о выплате истцом бывшей жене алиментов, так как она, по их словам, является нетрудоспособной пенсионеркой.

Судья отказала в удовлетворении ходатайства и встречного иска, передает РАПСИ.

Мунира Резник была на крестинах дочери Филиппа Киркорова.