Анна Семенович, готовясь к свадьбе, поменяла внешность

Ранее в СМИ появилась информация, что Анна Семенович ушла из проекта "Брачное агентство Николая Баскова" потому, что хочет больше времени уделять своему возлюбленному. Ее избранник - крупный предприниматель.

По всей видимости, к знаменательному событию - свадьбе – Анна решила поменять свою внешность. Она сделала челку и поменяла цвет волос. В твиттере Виктории Лопыревой,"Мисс Россия-2003", ее подруги, опубликовано фото с преображенной артисткой.

Анна Семенович планирует пожертвовать работой ради личного и хочет сопровождать своего жениха-бизнесмена в его многочисленных поездках по миру.

«Возникает проблема выбора: личное или профессиональное. Я много раз в своей жизни жертвовала именно личным», – написала она в своем блоге.



