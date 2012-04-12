Популярная телеведущая и актриса-комик Эвелина Бледанс, ставшая 1 апреля мамой во второй раз, рассказала о новорожденном сыне. Мальчик появился на свет весом 3400 граммов и ростом 52 сантиметра.

Вообще Эвелина и ее супруг Александр Семин ждали дочку Лизу. И УЗИ показывало - будет девочка. Рождение сына пара воспринимает как шутку. Семин присутствовал на родах до конца, но перерезать пуповину не решился.

Мальчика назвали Семеном. Малыш такой хорошенький, что мама не может налюбоваться. Семен имеет правильные черты, похож на ангелочка. Бледанс стала сумасшедшей мамочкой, пишет 7d.org.ua.

Ближайшие полгода артистка собирается посвятить исключительно ребенку. Эвелина и Александр не собирается нанимать няню малышу. И супруги не теряют надежды родить дочку.

Напомним, 20 марта Кристина Орбакайте родила дочку Клавдию в США. В Петербурге впервые стала мамой актриса Лиза Боярская - сын.