Гастроли Кобзона - на грани срыва

Дальнейшие проволочки со стороны американских властей в решении вопроса о предоставлении российскому певцу Иосифу Кобзону въездной визы могут привести к срыву его концертов в Америке.



"Начало гастролей намечено на середину мая. Сейчас - середина апреля. Мы понимаем, что даже если Кобзону сейчас дадут визу, то сможем с большим трудом провести рекламную кампанию, ведь за месяц никто этого не делает. То есть мы уже находимся в состоянии цейтнота. Дальнейшие проволочки могут привести к тому, что гастроли просто не состоятся, даже если вопрос будет решен положительно", - сказал один из организаторов гастролей продюсер Лев Трахтенберг. "Подобное уже происходило с российскими артистами, в частности с Зарой и Марком Тишманом в прошлом году. В конце концов, им выдавали визы, но уже было поздно что-то делать и продюсеры теряли немалые деньги", - отметил он.



Как ранее писали «АН», Кобзон был на собеседовании в посольстве США в Москве 15 марта. Документы российского артиста направили на рассмотрение в госдепартамент США в Вашингтон. С тех пор никаких подвижек в решении вопроса нет.

"В последний раз мы общались с отделом госдепартамента, занимающимся российскими вопросами, неделю назад. Нам сообщили, что административное расследование /в отношении Кобзона/ еще не закончено и ускорить ничего нельзя", - сообщил Трахтенберг.



Ситуация с Иосифом Кобзоном получила новое продолжение вчера в связи с публикацией в газете "Нью-Йорк таймс" статьи, посвященной проблемам, с которыми сталкиваются иностранные артисты при организации гастролей в США, сообщает ИТАР-ТАСС. "После прочтения статьи мы вновь обратились в госдепартамент и написали открытое письмо послу США в России Майклу Макфолу. Оно опубликовано в /социальной сети/ "Фэйсбук" на странице американского посольства от имени президента "Рашн-америкэн консалтинг корпорейшн" Андрея Шуранова. Копия отправлена по официальным каналам в посольство /США/ в Москве и в российский отдел госдепартамента", - сообщил представитель компании "Рашн-америкэн консалтинг корпорейшн" Аринкин.



В своей статье "Нью-Йорк таймс" напоминает читателям, что от бюрократических преград, выстроенных вокруг границы США, в первую очередь страдают сами американцы. "Некоторые иностранные артисты и ансамбли, например, британский оркестр Халле, и вовсе пришли к выводу, что выступления в США не стоят их времени и сил", - пишет издание.



