Елена Ваенга в комментарии ответа Ильи Резника сделала ошибку

У певицы Елены Ваенги и автора Ильи Резника сейчас напряженные отношения. Всем виной деньги. Напомним, конфликт между певицей и поэтом начался после того, как ранее Резник предложил Ваенге купить его.

Он объявил цену за каждый потенциальный хит - 25 тысяч евро. певице это показалось дорого, и она публично рассказала о расценках автора песен. Тогда Резник и сказал, что певица повела себя некрасиво.

Вернувшись с гастролей по Германии, Елена Ваенга написала в блоге на личном сайте и сделала орфографическую ошибку: «Немного о наболевшем. Я действительно глубоко оскарблена не достойным поведением Резника. У каждого своя правда. Но........ Цитирую Резника: « с гонорарами меняется человек»...... Мне интересно.. А где он был, когда у меня были «нулевые» гонорары??????? ((((( а? (((( Я черт возьми поняла в один момент, что ни мой талант ни я сама не нужна была резинку. Он появился в моей жизни когда (по его же словам) я стала зарабатывать по 200 тысяч евро за концерт!!!!!! Это чистой воды бизнес. Он пришел и предложил песни. Назвал гонорар в 25 тысяч евро. Я отказалась. Я что черт возьми не имею права на выбор? Я не имею права отказать великому? Сорвалась зделка. Это его взбесило. И он обзвонил своих «друзей» желтопресников и облил меня грязью!! Молодец! Достойно. Это не я «звездочку» поймала. Это называется простым русским словом жадность. И кстати очень тонко приплел туда интеллигентнейшего человека - Раймонда Паулса... Это разные люди. Он скорее всего ни сном ни духом о «тексте за 25 тысяч евро». Резник всегда знал, кому продать, а кому подарить!! (все меня думаю сейчас поняли.....) И последнее.... Я никогда не начинаю первая ссору. Я хаяла дом два и в ответ получила оскорбления от мадам собчак.... Я ее первая не трогала.... Теперь нет!! Пусть получает в ответ. Я не выносила рабоче-личные отношения с Резником на всеуслышание...... Короче кто меня тронет словом - слово в ответ и получит. Я себя оскорбилять и поносить не позволю. Будто то поэт Резник или мадам Собчак. И вот еще... Эта наглая вонючая ложь о том что я получаю 200 тысяч евро за корпорат. Вот кто это говорит - мерзкие лжецы. Я готова это доказать даже в суде. Не люблю лжецов, фонограмщиков, а также пропаганду мата и разврата.......среди молодежи на тв экране. Читаете внимательно, господа журналисты??????? Читайте читайте........Фенита ля комедия». (Орфография и пунктуация сохранены).

По словам поэта, Леночка все напутала в свою пользу. Он прокомментировал сообщение Ваенги о продажах песен за спиной композитора Раймонда Паулся: «Как он ни сном ни духом не знает, если мы вместе в Юрмале прошлым летом работали? Я вам видео пришлю как доказательство. И опять Леночка все напутала в свою пользу. Я не тексты продавал, а готовые песни... Почему она думает, что я «облил ее грязью»?, - цитирует поэта «Экспресс-газета».

«А чем мне зарабатывать на жизнь? Писать стихи - это мой труд. Если Леночке предложат выступить с концертами, будут полгода вести переговоры, а перед самым выступлением заявят, что это все будет бесплатно. Наверное, она возмутится: «А как же мой гонорар?», - говорит Илья Резник.