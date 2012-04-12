Наташа Королева зачем-то показала слишком откровенное фото (ВИДЕО)

Певица Наташа Королева выложила в своем микроблоге в Твиттере фото слишком откровенное. Что хотела сказать Наташа своим поклонникам, показав себя абсолютно без косметики и без прически?

Причем к ее лицу прикреплены какие-то электроды. Хорошо, что артистка успокоила фанатов: «Спокойно, ребята! Все в порядке. Это фото я сделала на приеме у стоматолога. Существует специальная методика для укрепления десен – с помощью электродов, которые ставят на определенные участки тела».









Но Наташа не только шокирует своих почитателей, но и радует. В СМИ неоднократно попадали снимки, на которых певица показывает более привлекательные «кусочки тела»: ножки, попку.