Дженифер Лопес все-таки разводится (ВИДЕО)

Муж певицы Дженифер Лопес певец и композитор Марк Энтони подал официальное заявление на развод в суд Лос-Анджелеса. Супруг звезды Голливуда собирается требовать совместной опеки над двумя их общими детьми - четырехлетними близнецами Максом и Эмми.

Он также сообщил, что не намерен оплачивать расходы Дженнифер по бракоразводному процессу.

Вместе пара прожила почти 8 лет. Для Энтони предстоящий развод станет вторым, для 42-летней Лопес - третьим.

Напомним, еще летом пара объявила, что их отношения закончились.

Американская певица Дженифер Лопес продала более 55 млн. альбомов по всему миру, в ее коллекции есть награды "Латинская Грэмми", American Music Awards и две номинации на "Грэмми". Дженифер Лопес также активно снимается в кино и даже разработала собственную коллекцию одежды.