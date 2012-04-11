В конкурсах красоты, проходящих под эгидой "Мисс Вселенной" со следующего года смогут на законных основаниях принимать участие девушки, которые когда-то были мужчинами, но в последствии сменили пол на женский.

Оргкомитет конкурса красоты "Мисс Вселенная" официально внес изменения в правила проведения соревнований девушек, которые вступают в силу с начала старта конкурса 2013 года.

Решение скорректировать правила проведения конкурсов красоты было принято после консультаций организаторов "Мисс Вселенной" с представителями Альянса геев и лесбиянок против диффамации (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, GLAAD), со ссылкой на Reuters сообщает портал Russianamerica. Необходимость в проведении таких переговоров возникла в связи с недавним скандалом с участием претендентки на корону "Мисс Вселенной" канадки Дженны Талаковой, которая стала девушкой после операции по смене пола.

Напомним, история Талаковой попала в прессу в конце марта, когда стало известно, что организаторы канадской части международного конкурса красоты отстранили 23-летнюю модель от участия в соревновании. Тогда было сказано, что девушка "не соответствует правилам проведения конкурса". Сама Талакова заявила, что решение оргкомитета "Мисс Вселенная. Канада" носит дискриминационный характер и выразила уверенность в том, что ее дисквалифицировали из-за операции, которой она подверглась в возрасте 19 лет.

За восстановление в Талаковой в правах участницы конкурса красоты высказались несколько десятков тысяч человек, как представителей ЛГБТ-сообщества, так и активистов других организаций, выступающих за соблюдение прав людей разных статусов и положений.

"АРУ" писали, что в конце концов в начале апреля Дженну вернули в список участниц конкурса "Мисс Вселенная. Канада". Финал конкурса запланирован на 19 мая.