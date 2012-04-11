Актера Кирилла Сафонова застукали с 17-летней девушкой

Актера Кирилла Сафонова заметили на премьере нового киножурнала в обществе двух молоденьких красавиц. Одна из них - жена артиста, солистка популярной девичьей группы "Фабрика" Саша Савельева.

Супруга Сафонова дружит с его взрослой дочерью. Настя - родилась у Кирилла в первом браке.

Актер рано женился впервые. В 21 год он уже стал отцом. Настя, узнав о новом романе отца, сразу же подружилась с будущей мачехой Сашей Савельевой, сообщается на сайте "Детский лепет".

В 8 лет дачь Сафонова снялась в фильме "Маленькие герои". Сейчас Настя модель - сотрудничает с международным модельным агентством.

Напомним, одна из последних ролей Кирилла Сафонова - в сериале "Краткий курс счастливой жизни" молодого режиссера Валерии Гай Германики.