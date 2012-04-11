Певица Зара родила второго ребенка - мальчика

Певица Зара родила второго ребенка. У Зары и ее мужа Сергея Иванова - мальчик, второй сын. Во второй раз певица рожала в одной из московских клиник. Малыш родился здоровым, роды прошли без осложнений.

Красавица-мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Дома младшего братика ждет двухлетний Даниил.

Зара и Сергей ждали девочку. Но супруги не расстроились. 28-летняя певица не исключает, что они с мужем, начальником управления фармации Департамента здравоохранения Москвы, родят и третьего ребенка.

Певица подрастит сынишку и скоро выйдет на сцену, летом.

Напомним, в конце марта дочку родила Кристина Орбакайте. На Благовещение мамой впервые стала актриса Лиза Боярская. В минувшие выходные Ани Лорак и Филипп Киркоров окрестили своих дочек Софию и Аллу-Викторию.