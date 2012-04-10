У Анны Ковальчук все хорошо: прекрасный муж и очаровашка сын

Два года назад актриса родила сына Добрыню от супруга Олега Капустина, и с тех пор в кино не снимается. У нее далеко не идеальная семья, но они с мужем очень стремятся к этому.



Когда у Анны родился первый ребенок – дочка Злата - дела обстояли иначе. Даже будучи беременной актриса охотно снималась в сериале «Тайны следствия». Однако через десять лет приоритеты у Ковальчук поменялись.



- Я поняла, что меня окружают разные люди, не все они друзья, не всех радуют мои удачи – наоборот, это может вызывать зависть. Поэтому о моем счастье должны знать только самые близкие. Была еще причина: мы с Олегом несколько лет хотели ребенка, нам очень долго не удавалось стать родителями, – рассуждает она.



Когда родился Добрыня, актриса даже по мобильному не хотела разговаривать, боялась что излучение на что-либо повлияет. Ее муж, Олег присутствовал при родах, и после того как Добрыня появился на свет, малыша отдали ему. Он сидел с ним в коридоре и не мог шелохнуться, в результате через 30 минут у него затекло все тело. «А Добрынька спал на руках у папы и, мне кажется, в этот момент вокруг них ангелы пели», вспоминает Анна.



С первых дней рождения ребенка ее супруг не отлынивал от забот о малыше. Ковальчук признает, что у нее далеко не идеальная семья, однако они с мужем делают все, чтобы этого добиться, пишет eg.ru.



«Мы такие же, как все: со своими радостями и проблемами. Возможно, сегодня романтики между нами меньше. Но любовь никуда не исчезла, наоборот, наши чувства стали сильнее. И что важно: и у меня, и у Олежки появилась уверенность. Я понимаю, чего ждать от этого человека, рада, что могу быть спокойна и за него, и за себя», - рассказала актриса.



