Лиза Боярская на Благовещение родила сына Андрея

Актриса Елизавета Боярская 7 апреля родила первенца - сына. Мальчик появился на свет в одном из роддомов Петербурга. Муж Лизы актер Максим Матвеев присутствовал на родах.

Вес новорожденного – 3 кг 600 гр, рост 55 сантиметров. Известный актер Михаил Боярский - отец молодой мамочки и его жена актриса Лариса Луппиан уже видели внука. Мама Елизаветы, актриса театра имени Ленсовета Лариса Луппиан рассазала, что у маленького черные волосики, но на кого похож - пока не ясно.

Она рассказала, что Максим во время родов вел себя бесстрашно. По некоторым данным, Боярская и Матвеев назвали сына Андреем.

Молодая мама Лиза Боярская не собирается долго задерживаться на домашнем хозяйстве. Она планирует скоро вернуться на сцену и продолжить карьеру. Помогать в воспитании сыночка Елизавете и Максиму будут их родители. Хотят обойтись без нянь.

У Михаила Боярского и Ларисы Луппиан сын дочери - первый внук. А старший сын Сергей подарил им ранее двух внучек: Катю и Сашеньку.