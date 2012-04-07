В Москве на Арбате полностью сгорел автомобиль звезды «Дома-2»

В Москве сгорел автомобиль «Мерседес» участника реалити-шоу «Дом-2» Геннадия Джикия. Дорогая иномарка вспыхнула накануне днем около 16 часов на Новом Арбате.

Напротив одного из торговых центров Джикия пришлось притормозить, в связи с тем, что неожиданно из-под капота «Мерседеса» повалил дым.

Участник «Дома-2» находился сам за рулем. Геннадий быстро выскочил из машины. Гена Джикия не пострадал, сообщает 7d.org.ua.

ГИБДДД пришлось перекрыть движение. На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Пожарные потушили огонь, но автомобиль выгорел практически полностью.