Кристина Орбакайте отказалась от грудного кормления, чтобы дочурка не голодала

Сейчас, когда уже прошло некоторое время после родов, Кристина Орбакайте призналась, что отказалась кормить грудью новорожденную. Причем сделала она это, чтобы дочурка не голодала.



"В свое время я по два месяца кормила грудью сыновей Никиту и Дени. Но в этот раз решила своей позиции изменить. Я не хочу мучить ребенка! Не себя! А ребенка! Потому что в течение этих двух месяцев, что я кормила грудью сыновей, они были все время... голодные! Поэтому с Клавдией я решила, что буду кормить ее нормальными специальными смесями", - объяснила Кнристина.

Напомним, что Кристина Орбакайте рожала своего третьего ребенка в Майами. Девочка родилась на удивление быстро, здоровой, до июня певица с мужем и дочкой будет жить в США. Как только Клавдия подрастет, они вернутся в Россию.

Певица прекрасно знает, что пришлось пережить ее мужу, который присутствовал при родах и сам перерезал пуповину, поэтому супруги пока спят в разных комнатах. На этом настояла сама Кристина, ведь мужу надо высыпаться по ночам. Поэтому вставать по ночам к своему третьему ребенку будет сама Кристина.



