В Лондоне умер изобретатель гитарных усилителей Джим Маршалл

В Британии в четверг умер в возрасте 88 лет первопроходец в области усиления звука, бизнесмен и музыкант, основатель компании Marshall Amplification Джим Маршалл. Причины смерти гениального инженера-электрика не сообщаются.

"С глубокой скорбью мы объявляем о кончине нашего дорогого основателя и лидера в течение последних 50 лет Джима Маршалла", - говорится на специальной странице в социальной сети Facebook, посвященной Маршаллу, передает Интерфакс.

Маршалл родился в Лондоне в 1923 году. Работая в качестве инженера-электрика, он построил портативную систему усиления, которая позволяла вокалу звучать громче барабанов.

Будучи барабанщиком, Маршалл давал уроки игры Митчу Митчеллу, Микки Берту, Микки Уоллеру и Микки Андервуду.

С 1960 года Маршалл стал владельцем музыкального магазина, который специализировался на продаже барабанов и гитар. По просьбе своих клиентов он взялся за создание гитарного усилителя - в 1962 году появился первый в истории индустрии музыкальных инструментов гитарный кабинет.

В том же году он основал компанию Marshall Amplification.

Усилители Marshall известны во всем мире и пользуются большой популярностью среди гитаристов. Вид и звук кабинетов Marshall стал культовым образом поп- и рок-культуры.