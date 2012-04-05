Эвелина Бледанс родила - второй сын!

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс родила второго ребенка. Сын клоунессы и ее супруга режиссера Александра Семина появился на свет 1 апреля в одной из частных клиник в Москве.

Вес новорожденного - 3 килограмма 400 граммов, рост - 52 сантиметра. Роды 42-летней Бледанс прошли без осложнений. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Родители мальчика изумлены. Все девять месяцев они готовились к рожднию девочки. УЗИ показывало, что Эвелина носит под сердцем дочку. И имя малышке они выбрали - давно. Ждали Лизу. А родился Семен.

Теперь у старшего 18-летнего сына актрисы Николая есть брат - Семен Семин. Кстати, малыш родился накануне дня рождения Эвелины. Актриса отмечает его 5 апреля. Поздравляем! Здоровья маме и маленькому Семену!