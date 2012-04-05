Уитни Хьюстон перед смертью употреляла кокаин и марихуану

Американская певица Уитни Хьюстон, скончавшаяся 11 февраля 2012 года в номере гостиницые "Беверли-Хиллз", перед смертью употребляла кокаин и марихуану и алкоголь. В США накануне обнародовано окончательное заключение окружного судебно-медицинского эксперта Лос-Анджелеса.

В первоначальном акте вскрытия говорилось, что причиной смерти 48-летней Уитни Хьюстон стало утопление (ее тело нашли в ванной) вследствие сердечной недостаточности, возникшей из-за употребления наркотиков.

Напомним, певица несколько раз лечилась от наркозависимости, а за 3-4 дня до смерти светские журналисты заметили, что она много пила и вела себя странно. Певица умерла накануне церемонии вручения музыкальных премий "Грэмми".

Уитни Хьюстон попала в Книгу рекордов Гиннеса как певица, завоевавшая самое большое количество наград. За годы карьеры в музыке, кино и на телевидении американская артистка стала лауреатом двух премий «Эмми», шести премий «Грэмми», 15 наград Billboard Music Awards, 21 награду American Music Awards. С 11 лет Уитни Хьюстон начала петь в церковном хоре.

Самой знаменитой работой в кино актрисы стала роль в фильме «Телохранитель». Саундтрек к этом фильму стал самым продаваемым саундтреком в истории мирового кинематографа. В картинах «В ожидании передышки» и «Жена священника» Уитни также спела в и сыграла главные роли.