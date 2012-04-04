Николай Басков переживает, что не может поздравить сына

24 апреля исполняется 6 лет сыну Николая Баскова Брониславу. Однако знаменитого папу, скорее всего, не позовут на детский праздник! У Золотого голоса России очень сложные отношения с бывшей супругой Светланой Шпигель.

Бронислав родился в 2006-м, а уже в 2008-м его родители развелись. С тех пор Николай не видел своего Броника.

Как объясняет певец, при разводе ему пришлось подписать определенные обязательства: он получил свободу и возможность заниматься творчеством, но пожертвовал тем, что пока не может видеть сына. Более того, сын теперь носит фамилию бывшей жены.

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