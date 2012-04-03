Во сколько обошлись роды Кристине Орбакайте в Майами

Ради здоровья ребенка не жалко никаких денег. Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым не жадничали на беременность и роды Кристины. Певица в конце марта родила прекрасную девочку.

Это третий ребенок Орбакайте и первенец Михаила. Кристина несколько месяцев назад уехала в США. В Майами она отдыхала и выбирала клинику. Стало известно, что певица потратила на ведение своей беременности и роды примерно 600 тысяч рублей. Роды у Кристины принимали профессионалы в одной из элитных клиник Майами. Но певица не разглашает, где именно она рожала, пишет 7d.org.ua.

Кристине уже 40 лет. Естественно, наблюдение медиков должно было быть особенно тщательным.Новорожденную назвали Клавдия. Говорят, бабушка девочки Алла Пугачева почитала песни легендарной Клавдии Шульженко. Певица была кумиром Примадонны.

Известный певец и молодой отец Филипп Киркоров рассказал некоторые подробности о новорожденной дочке Кристины Орбакайте. В своем Твиттере певец написал, что девочка родилась весом 3 килограмма 700 граммов, рост 56 сантиметров.

«30 марта в 19-58 по Майамскому времени я родила Дочку!!! Поздравляйте меня, ураа!!», - писала счастливая певица в своем микроблоге в Твиттере.