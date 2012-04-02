Илья Резник хочет развестись с женой, его супруга - нет

Поэт Илья Резник разводится с женой гражданкой России и США Мунирой Резник .В понедельник, 2 апреля, состоялось первое слушание Мещанского суда по делу о разводе.

Но экс-супруга поэта затягивает оформление развода. Мунира Резник - узбекская балетмейстер и танцовщица - пытается оспорить заочное решение суда о расторжении брака 31 января 2012.

Супруги не живут вместе более десяти лет, но оформить развод Резник решил недавно.Его бывшая супруга и их 22-летний сын остались жить в США. В Москве Резник встретил новую любовь - Ирину Романову. Поэт ежемесячно высылает им деньги.

Бывшей жене были посланы все документы и деньги для ее приезда в Россию и оформления развода в соответствии с российским законодательством, но Мунира не приезжала, пишет «Экспресс-газета».

Суд принял заочное решение о разводе. Но Мунира требует отменить заочное решение о разводе, якобы она о нем не знала. Она теперь сама подает на развод и требует разделить имущество. Женщина отказывается верить в то, что за известнейшим поэтом числятся лишь квартира и машина. А элитный коттедж на Рублево-Успенском шоссе Резник арендует.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий в суде интересы Ильи Резника рассказал, что решение о заочном разводе отменено. Но это не значит, что супругов не разведут. «Это произойдет лишь через одно-два заседания, так как мы через адвоката передали ей все необходимые документы», - пояснил он. Также Жорин сообщил, что если супруги не живут вместе и не ведут совместного хозяйства более десяти лет, никто из них при разводе не имеет права претендовать на имущество другого.

Илья Резник пишет песни для известных российских исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой.