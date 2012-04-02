Брюс Уиллис снова стал папой

Звезда Голливуда Брюс Уиллис в очередной раз стал папой. Его 33-летняя жена Эмма в минувшие выходные родила девочку. Родители бесконечно счастливы этому событию и уже дали имя девочке – Мейбл Рэй.

Мать и дочь чувствуют себя хорошо, сообщает портал etonline.com. Мэйбл стала первым общим ребенком семейной пары. Для Эммы это уже второй ребенок, для 57-летнего Брюса – четвертый. От брака с Деми Мур у него три дочери: 23-летняя Румер, 20-летняя Скаут и 17-летняя Талула.

Деми Мур, едва оправившись от реабилитации после попытки суицида, вновь бредит Эштоном Катчером, который уже нашел ей замену.

В России Примадонна Алла Пугачева наконец стала бабушкой внучки. Дочь певицы, также артистка Кристина Орбакайте 30 марта родила девочку.