Волочкова расскажет о Киркорове и Баскове

На одном из российских телеканалов в телепрограмме будут обсуждаться отношения Киркорова и Баскова: балерина и медиа-персона Анастасия Волочкова расскажет в телепрограмме об обоих своих товарищах.

В блоге Волочкова сделала запись: "‎1 апреля на "НТВ" в программе "Тайный шоу-бизнес" в 21.55 будет обсуждаться тема соперничества Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Лично для меня эти два человека бесконечно дороги, и я расскажу в программе, насколько каждый из них близок моему сердцу".