Кристина Орбакайте выложила фото дочки Клаудии (ФОТО)

Кристина Орбакайте и ее муж Михаил Земцов 30 марта стали родителями очаровательной девочки. Супруги не смогли утаить свое счастье. Певица сама сообщила в Твиттере, что в 4 часа утра по московскому времени родила дочку.

А на страничке официального фан-клуба Орбакайте появилось фото Михаила Земцова с малюткой на руках. Кристина и Михаил уже выбрали имя дочке – новорожденную назвали Клаудией, пишет 7d.org.ua.

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