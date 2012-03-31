Филипп Киркоров рассказал подробности о дочке Кристины Орбакайте

Известный певец и молодой отец Филипп Киркоров рассказал некоторые подробности о новорожденной дочке Кристины Орбакайте. В своем Твиттере певец написал, что девочка родилась весом 3 килограмма 700 граммов, рост 56 сантиметров.

Король поп-музыки присвоил своей бывшей жене, бабушке новорожденной Алле Пугачёвой звание «трижды бабушка». Напомним, ранее в своем микроблоге в Твиттере Кристина Орбакайте сообщила о рождении дочки, но без подробностей.

Орбакайте родила третьего ребенка в США, в Майами в 4 часа утра по московскому времени. Позже Кристина показала фото новорожденной дочки с отцом. Супруги Кристина и Михаил Земцов не смогли скрывать свое счастье, пишет 7d.org.ua. Новорожденную назвали Клаудией.

Теперь у Аллы Пугачевой два внука и внучка.