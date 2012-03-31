Елена Ваенга не хочет петь песни Резника и Паулса (ВИДЕО)

Елена Ваенга на концерте в Гамбурге перед песней «Я больше не хочу быть поэтом, я в море хочу уплыть» как всегда начала беседовать со зрителями. В песне было слово «поэт» и она вспомнила об Илье Резнике.



«Ко мне пришел в гости очень известный поэт, вы его все знаете - Резник. И за руку привел меня к великому человеку - Раймонду Паулсу. И они меня спросили: «Хочешь ли ты петь наши песни?» Покажите мне человека, который бы сказал «нет». Конечно, я сказала «хочу». Слава богу, до Раймонда Паулса не дошла в плане (Елена тут потирает первые три пальца на правой руке - жест, означающий слово «деньги»). Мне хватило разговора с Ильей Резником: «Я написал тебе 5 песен, каждая из них стоит 25 тысяч евро!» Я сказала: «Спасибо, но я пока... сама уж как-нибудь». А вчера вышла статья, в которой Резник назвал меня омерзительным человеком и сказал, что я допустила очень большую ошибку: могла бы стать второй Пугачевой, но, к сожалению, не стала петь его песен. Ну, что поделать, отказалась и отказалась, но он забыл сказать всему миру, что текстик мелочь стоит, всего-то 25 тысяч евро! У вас, кстати, есть с собой 25 тысяч евро? - спросила певица у зрителей в зале.

- Так что не надо меня трогать! - продолжила певица, - Я на своем сайте тоже скажу! Мне хоть и 35, а язык у меня (тут артистка высовывает язык) на 94! Вот представляете, я выхожу на сцену, мне работать надо, а мне читают эту статью! А еще в ней он написал, что я сочинила какую-то песню своей нерожденной дочери... Честно скажу: я не видела ни дочери своей, ни песни этой. Как-то неловко все это... Я теперь понимаю, за что Пушкина застрелили, - завершила тираду Елена, вновь показав пальчиками жест «деньги».

Илье Рахмиэлевичу показали видео с выступлением певицы, он это прокомментировал так:

« Я сказал украинской газете, что думаю, - ответил седовласый маэстро, - и от своих слов не отказываюсь, но Леночке в той статье привиделось что-то свое. «Омерзительной» я ее там не называл! Я за свою жизнь ни одну женщину так не охарактеризовал! Но на видео она сказала неправду - она все переиначила! Во-первых, она сама на концерте в Барвихе встала на колени, узнав, что в зале сижу я, и попросила меня с Раймондом Паулсом написать для нее хотя бы одну песню. Я пишу песни только по просьбе, сам никому свое творчество не навязываю! Потом я познакомил ее с Паулсом. Это не я пришел к ней в гости, а она была в гостях в Юрмале в загородном доме Паулса, а потом у меня на Рублевке. Вместо одной, мы написали для нее 11 песен! Она выбрала из них четыре, но только через полгода, в декабре ее директор Руслан спросил об условиях покупки песен. Я и назвал исходную цену в 25 000 евро, имея в виду, что она популярная, богатая артистка. Бывает, что я дарю свои песни, как например Диане Гурцкой, Сосо Павлиашвили, Эдите Пьехе, Маше Распутиной, «Самоцветам», Иосифу Кобзону. Но мы подумали, что Ваенга в состоянии купить их. Но при этом мы добавили, что если цена для них слишком высока, мы можем снизить ее. «Сколько вы можете заплатить?», - спрашивали мы. Но Руслан нам ответил: «Мы привыкли, что нам песни дарят, платить за них вообще не в наших правилах». Мало того, что она поступила неэтично, раскрыв коммерческую тайну - артист по контракту с автором не имеет право разглашать цену! Да она еще и полгода держала у себя «Колыбельную нерожденному ребенку», чтобы потом в январе воспользоваться чужой идеей и сделать свою песню и клип на эту тему. Мне жаль, что сейчас мне приходится все это комментировать», передает его слова eg.ru.

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