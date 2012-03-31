Голливудский актер Джим Керри скоро женится на молодой россиянке

Звезда Голливуда, актер-комик Джим Керри скоро женится на россиянке Анастасии Виткиной.Предложение своей 23-летней подруге 50-летний актер сделал еще в январе.

Знакомые Керри говорят, что Джим просто без ума от Анастасии. По словам друзей актера, он очень счастлив и хочет, чтобы она поскорее стала его женой. А большое всего комику нравится чувство юмора Насти, она постоянно его смешит.

Два года назад Керри тяжело расставался с фотомоделью Playboy Дженни Маккарти, с которой прожил вместе пять лет. Он очень страдал и думал, что не женится никогда.

Одноко осенью того же года он встретил юную россиянку.

Анастасия Виткина родилась и выросла в России. В США в 2008 году она окончила школу дизайна Парсонс в Нью-Йорке и теперь учится там же в университете.