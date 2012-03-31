У Аллы Пугачевой появилась внучка, Кристина родила девочку

Кристина Орбакайте 30 марта родила девочку. «30 марта в 19-58 по Майамскому времени я родила Дочку!!! Поздравляйте меня, ураа!!», - написала счастливая певица в своем микроблоге в Твиттере.

Дочка звезды российского шоу-бизнеса и американского бизнесмена Михаила Земцова появилась на свет в Майами. Малышка автоматически станет гражданкой США.

Теперь Орбакайте многодетная мама. Мама Кристины Примадонна Алла Пугачева мечтала о внучке. Старшие сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров рады появлению сестрички. Совсем недавно Дени, который живет со своим отцом Русланом Байсаровым, навестил маму в Америке.

Кстати, врачи во время беременности говорили Кристине, что будет мальчик. Наверное, когда делали УЗИ, малышка поворачивалась попкой.

Ранее певица говорила, что только родит в США, и приедет в Россию.