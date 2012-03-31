Звезде сериала «Счастливы вместе» протаранили внедорожник Toyota Land Cruiser

Полиция разыскивает виновника, разбившего накануне новый внедорожник звезды сериала «Счастливы вместе» Виктора Логинова. Актер накануне вечером припарковал свой джип Toyota Land Cruiser у дома №6 на 1-й Аэропортовской улице.

Исполнитель главной роли в сериале Гены Букина утром вернулся к своей машине и обнаружил, что у джипа смято заднее крыло, капот, разбиты фара и стекло.Других участников ДТП на месте происшествия не оказалось.

Логинов понял, что автомобиль, который повредил его машину, скрылся с места происшествия. Он сразу вызвал ДПС. Скорее всего, виновник ДТП был за рулем грузового автомобиля: повреждения Toyota Land Cruiser актера довольно сильные.

По словам актера, он не стал паниковать. «Полиция разберется, кто прав, а кто виноват. По полису ОСАГО и КАСКО я смогу отремонтировать свою машину. Поэтому не сильно переживал по поводу случившегося, хотя машину купил всего месяц назад», - сказал актер. Он рассудил: «В такой ситуации главное не двигаться с места происшествия до приезда ДПС. Я понимаю, что все мы очень заняты, у всех свои дела. И жалко тратить время на ожидание. Но раз уж произошло ДПС, наберитесь терпения и сохраняйте спокойствия до приезда ДПС. Главное, что все живы и здоровы», пишет «КП».

Сейчас полиция разыскивает виновника аварии, протаранившего внедорожник популярного актера.