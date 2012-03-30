17-летний британец Джонатан Антуан после участия в шоу «Britains Got Talent -2009» проснулся знаменитым. Видео его выступления за пять дней собрало 4 миллиона просмотров на сайте YouTube.com.



На сегодняшний день Джонатан Антуан - фаворит британского смотра талантов Britains Got Talent (BGT). Он поразил не только зрителей, но и членов жюри. На сцену Антуан вышел вместе с подругой Шарлотт. Девушка пела как дива оперетты, Антуан – как настоящая звезда эстрады. Возможно, именно эта трудносочетаемая комбинация вокальных талантов и поразила жюри. За пять дней ролик выступления набрал 3 миллиона 700 тысяч просмотров.

Следующий этап конкурса пройдет в субботу, 31 марта. Причем некоторые члены жюри считают, что Антуан должен выступить соло. Джонатан обладает уникальным голосом. Он тенор-альтино, и способен взять очень высокие ноты. Председатель жюри Алеша Диксон назвал Джонатана «певцом мирового класса», а гуру конкурса Саймон Ковелл сказал, что у него выдающийся голос.

Он, кстати, студент-первокурсник Илфордского университета, что в Эссексе. Джонатан признался, что в октябре перенес нервный срыв, который спровоцировал резкую прибавку в весе. «В связи с этим мне пришлось бросить школу, так как я не успевал с уроками», - сообщил Джонатан. Любопытно, что парень обнаружил свой певческий талант всего четыре года назад, когда у него начал ломаться голос. Он стал брать уроки вокала. Теперь Джонатан учится в Королевском музыкальном колледже в Лондоне раз в неделю, сообщает «КП».

На конкурсе он представил свою партнершу - 16-летнюю студентку школы искусств из Чизвика. «Шарлотта была самой большой моей поддержкой, - признался Джонатан. - Она вселила в меня уверенность, убедила меня, что я стану лучшим. Наверное, я сегодня бы не стоял на этой сцене, если бы не было рядом Шарлотты».





