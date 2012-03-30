Меладзе отсудил более 400 тыс руб по четырем искам к СМИ

Валерий Меладзе отсудил чуть более 400 тысяч рублей по четырем искам о защите чести и достоинства к СМИ.

Все дела касались публикаций о том, что певец бросил супругу ради Альбины Джанабаевой.

Также он настаивал на денежной компенсации за использование двух фотографий без его согласия.

"Меладзе требовал взыскать с журнала "Папарацци" за вмешательство в его частную жизнь по двум искам восемь миллионов рублей. Его исковые требования удовлетворены судом частично: суд обязал журнал выплатить истцу компенсацию в 50 и 75 тысяч рублей", - сообщила пресс-секретарь Басманного суда Екатерина Коротова.

Такие же претензии Меладзе рассматривал и Савеловский суд столицы, ответчиками по делам выступал учредитель журнала "Звезды и советы" - ООО "Браун СНГ".

"Поводом для судебных разбирательств послужили статьи журнала под анонсом "Валерий Меладзе запутался в любовном треугольнике и запил" и заголовком "Всех своих женщин променял на водку", а также "Валерий Меладзе. Несчастьям не видно конца", "Сначала потерял любовь, потом - здоровье, а теперь - деньги!". Певец настаивал на компенсации в десять миллионов рублей, но суд взыскал в его пользу 300 тысяч рублей", - сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Владимир Тарасов.

Кроме того, суд 20 апреля рассмотрит еще один иск Меладзе к ОАО "Ньюс медиа рус" о компенсации в пять миллионов рублей за распространение аналогичной информации, сообщает РИА Новости. Процесс по ходатайству представителя истца будет проходить в закрытом режиме.













