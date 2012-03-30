Разоблачённая американскими спецслужбами российская разведчица Анна Чапман вернулась к своей карьере модели, хорошенько при этом похудев и продемонстрировав то, что получилось, на Неделе моды в Москве.

Знаменитая шпионка стала моделью на одном из показов в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, передает портал Жэньмин жибао он-лайн. Она стала главной звездой показа бренда I love Fashion.

30-летняя Анна Чапман в разведку больше не ходит, но зато регулярно появляется на светских мероприятиях.

АН" писали, что в минувшем году Чапман дебютировала на подиуме "вешалкой" в модном показе Ильи Шияна и Яны Рудковской.

Напомним, Анна Чапман (в девичестве Кущенко) — общественный деятель, раскрытый агент российских спецслужб, действовала в США под легендой предпринимателя русского происхождения. Арестована в июне 2010 года по обвинению в том, что не поставила американские власти в известность о своем сотрудничестве с иностранным правительством. 8 июля Чапман признала себя виновной в нелегальном сотрудничестве с Россией и была выслана на родину вместе с ещё девятью фигурантами этого дела в обмен на четырёх российских граждан, обвинённых ранее в шпионаже в пользу США и Великобритании.

В октябре 2010 г. президент Дмитрий Медведев наградил высшими госнаградами сотрудников СВР, в том числе российских агентов, высланных летом из США, среди них них была и г-жа Чапман, имеющая весьма специфическую для разведчицы репутацию. В подтверждение этого она сфотографировалась раздетой для мужского журнала.

