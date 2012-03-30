Вячеслав Зайцев нарядил свою любимую внучку Марусю в соболя

Вячеслав Зайцев отмечает в этом году 30-летие Дома моды и 50-летие творческой деятельности. На юбилейный показ «Красный Диор» , как называют российского кутюрье на Западе, пришел весь столичный бомонд.

В первых рядах сидели сын Вячеслава Зайцева Егор, Ольга Будина, продюсер и актер Александр Невский, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич с женой и дочкой, Маша Арбатова, Татьяна Михалкова, Эвелина Хромченко, Надежда Бабкина, пишет «Собеседник».

На показе Mercedes-Benz Fashion Week Russia Зайцев вдоволь поэкспериментировал с лацканами и воротниками округлой формы, а также с креативно смещенными застежками и пуговицами. Альтернативным центром коллекции, безусловно, стали женские шляпы, с массивными декорациями в виде цветов от питерской фирмы «Эксклюзив», сообщается на сайте художника.

Особый восторг у зрителей вызвали соболиные шубы. В одну из них Вячеслав Зайцев нарядил свою любимую внучку и музу Марусю. Внучка знаменитого дедушки выпустилась из лаборатории Моды Славы Зайцева и начала работать самостоятельно.

Зайцев души не чает в Марусе, и говорит, что она станет его продолжением.