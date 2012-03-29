"Рок над Волгой" будет проходить в другом месте и в другое время

Правительство Самарской области и организационный комитет определились с новым местом и датой проведения традиционного фестиваля "Рок над Волгой", который в прошлом году собрал более 220 тыс. зрителей.



Тогда он последний раз прошел на поле "Красный пахарь".

Фестиваль был основан в 2009 году и за это время стал популярен не только в России, но и в Европе. Обычно фестиваль проходил 12 июня.

В этом году дата изменена, он пройдет 11 июня. Фестивальная площадка будет развернута на поле вблизи поселка Петра Дубрава. Традиционно, лучшие российские и мировые рок-коллективы выступят в этот день с 11.00 мск до 23.00 мск. Вход на фестиваль будет свободный.

В настоящее время подготовка идет полным ходом: министерства и ведомства правительства Самарской области совместно с организаторами фестиваля, компанией NCA, разрабатывают наиболее удобные маршруты движения зрителей, а также оптимизируют план фестивальной площадки.



