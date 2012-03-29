Экс-участник «Дома-2» Михаил Терехин открыл магазин нижнего белья «Ксения»

Бывший майор угрозыска, экс-участник скандального реалити-шоу «Дом-2» возлюбленный ведущей этого проекта Ксении Бородиной Михаил Терехин открыл магазин нижнего белья. Терехин недавно покинул проект.

Зарабатывать надо. Он решил организовать свой бизнес и стать владельцем магазина и в своем Твиттере он сообщил об открытии магазина нижнего белья «Ксения». Ранее бойфренд Ксюши говорил о том, что «периметр» мешает ему строить свой бизнес, сообщает УзнайВсе.

Недавно влюбленные отдыхали в ОАЭ. И на пляже Михаил сфотографировался в трусах-стрингах с полуобнаженной попой. Возможно, он начал рекламировать свой будущий магазин. А Ксения уже забеспокоилась, как ей содержать друга и хотела подрабатывать тамадой.

Но на сайте Сообщество «Дом-2» к этому известию отнеслись скептически. По версии некоторые участников проекта, это очередной «прикол» Терехина.