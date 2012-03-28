Лолита и Quest Pistols, Киркоров, Лорак объявлены номинантами премии Муз-ТВ

Объявлены номинанты X национальной телевизионной премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2012. Церемонию объявления номинантов 27 марта в одном из московских баров провел известный телеведущий Андрей Малахов.

Премия будет вручена в 11 номинациях: "Лучший альбом", "Лучший хип-хоп проект", "Лучшая рок-групп", "Лучший дуэт", "Лучшая поп-группа", "Лучшее видео", "Лучшая песня", "Прорыв года", "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель" и "Лучшее концертное шоу".

В номинации "Лучшая исполнительница" представлены Елка, Земфира, Вера Брежнева, Нюша и Ани Лорак. Из Григория Лепса, Димы Билана, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова и Дан Балана выберут лучшего исполнителя.

В номинации "Лучший дуэт" представлены Quest Pistols и Лолита, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Дискотека Авария и Кристина Орбакайте, Ёлка и Павел Воля, Юлия Савичева и Джиган.

Лауреата в каждой из номинаций определят в ходе голосования, которое будет проходить на сайте Муз-ТВ до конца мая. Церемонию премии МУЗ ТВ летом в "Олимпийском" проведут Лера Кудрявцева и Ксения Собчак.