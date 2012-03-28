Лолита и Quest Pistols, Киркоров, Лорак объявлены номинантами премии Муз-ТВ
28 марта 2012, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]
Объявлены номинанты X национальной телевизионной премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2012. Церемонию объявления номинантов 27 марта в одном из московских баров провел известный телеведущий Андрей Малахов.
Премия будет вручена в 11 номинациях: "Лучший альбом", "Лучший хип-хоп проект", "Лучшая рок-групп", "Лучший дуэт", "Лучшая поп-группа", "Лучшее видео", "Лучшая песня", "Прорыв года", "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель" и "Лучшее концертное шоу".
В номинации "Лучшая исполнительница" представлены Елка, Земфира, Вера Брежнева, Нюша и Ани Лорак. Из Григория Лепса, Димы Билана, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова и Дан Балана выберут лучшего исполнителя.
В номинации "Лучший дуэт" представлены Quest Pistols и Лолита, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Дискотека Авария и Кристина Орбакайте, Ёлка и Павел Воля, Юлия Савичева и Джиган.
Лауреата в каждой из номинаций определят в ходе голосования, которое будет проходить на сайте Муз-ТВ до конца мая. Церемонию премии МУЗ ТВ летом в "Олимпийском" проведут Лера Кудрявцева и Ксения Собчак.