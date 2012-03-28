Анастасия Волочкова испортила лицо

Яркая искусственная внешность балерины Анастасии Волочковой - нарисованные брови, накладные ресницы, ярко нарумяненные щеки на любителя. Кому нравится, кому нет.

Но вот и сама балерина призналась, что испортила свое лицо. В своем блоге Волочкова рассказала, что сняв накладные ресницы, обнаружила - ее родные сильно испортились, стали редкими и бесцветными.

По словам Анастасии, ее спасла помощница, подарившая ей чудесную тушь для ресниц с витаминами. Специальная тушь-кондиционер содержит огромное количество питательных веществ для роста ресниц.