Актриса Ирина Пегова рассказала всю правду о разводе

Актриса театра и кино Ирина Пегова впервые рассказала о разводе с Дмитрием Орловым. По утверждению Пеговой, что никаких денег она со счета бывшего супруга не снимала.

Ирина считает, что Орлову вся эта история нужна только в качестве пиара. Суда актриса не боится. Но опасается, что Орлов может отнять у нее дочь. По ее словам, в суд идти придется отстаивать то, что ей полагается законом. Так как Орлов предложил неадекватные условия «мировой».

Пегова опровергла, что ее бывший муж очень часто видится с их общей дочкой Танюшей. Общается изредка, по телефону. Актриса не запрещает отцу встречаться с девочкой, он делает это раз в две недели или раз в месяц.

Ирина призналась, что сейчас наслаждается свободой и больше не хочет пока выходить замуж. Но она допускает, что ее следующим избранником тоже будет актер. Только вот специально мужчину искать она не хочет. Пегова считает, что все зависит от судьбы и не боится остаться одна, пишет 7d.org.ua.

Она также призналась, что брак с Орловым был для нее несчастным. Пегова хочет еще детей, и в браке с Орловым после рождения дочери у нее было три неудачных беременности.

По словам актрисы, это случилось после того, как она сыграла женщину, которая не может забеременеть. После этого к выбору ролей Пегова относится гораздо серьезнее, понимая, что они могут отразиться на ее жизни.