Лариса Долина: внучке Сашеньке исполнилось полгодика

28 марта первой и единственной внучке Ларисы Долиной – полгодика. Певица стала бабушкой осенью прошлого года. Ее единственная дочь Ангелина родила девочку Сашу.

Звездная бабушка купила для дочки и малышки квартиру в Юрмале. Перед родами беременная 26-летняя Лина под опекой звездной мамы жила там. Малышка появилась на свет с весом 3150 граммов и ростом 53 сантиметра. Еще до рождения девочку было решено назвать Александрой – в честь отца певицы Долиной. Так получилось, что бабушка Лариса Александровна Долина и новоиспеченная мама воспитывают девочку вдвоем. Кто отец ребенка семья скрывает.

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