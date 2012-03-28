Татьяне Овсиенко не везет в любви (ВИДЕО)

Популярная певица Татьяна Овсиенко несчастлива в личной жизни. С супругом Владимиром Дубовицким артистка прожила 14 лет в браке, но их казалось бы прочный союз распался. Владимир ушел к другой.



О том, что у мужа роман с красавицей Юлией Ахоньковой, обладательницей титула «Мисс Россия - 2003», Овсиенко, как верная жена, узнала последней. Певица не стала устраивать скандал, даже когда у Юлии родилась дочь, она просто пожелала паре счастья.

Был в ее жизни и период, когда часто она старалась забыться при помощи алкоголя, но он быстро прошел, так как певица встретила Алексея Мерцалова. Любовь была с первого взгляда. Но позже выяснилось, что возлюбленные Овсиенко является преступником, скрываясь под именем Андрея Макушенко. Также у него было прозвище в криминальных кругах, как Саша Чудный.



Возлюбленного артистки подозревают в заказном убийстве. Также следователи считают, что Чудный контролировал в Санкт-Петербурге тамбовско-рязанскую преступную группировку.

Татьяна в тот момент отрицала свою причастность к криминальной истории. "Никакого мужа Меркулова у нее нет. У Овсиенко был один муж - Дубовицкий, но они с ним два года как развелись. О своих сожителях она мне не докладывает", - рассказал директор артистки Игорь Архипов.



"К этой криминальной истории моя артистка не имеет отношения, - заверил Архипов. - Правда, мама Тани Анна Марковна живет в Ялте и несколько месяцев назад сдавала квартиру посторонним людям. Туда неожиданно нагрянула милиция, при задержании разгромили квартиру, кто-то украл деньги. И теперь Овсиенко же делают виноватой?! Между прочим, Таня - член общественного совета МВД! Сейчас за нее заступится МВД России!"



Меркулова задержали в феврале прошлого года в Ялте, при нем был обнаружен фальшивый паспорт на имя Анатолия Мазуренко. Как только гражданского мужа певицы поместили в изолятор, на его мобильный начали поступать звонки. По словам милиционеров, все вызовы были от Татьяны Овсиенко. Она первым рейсом вылетела из Москвы в Крым, прибыла в Ялту и тут же наняла адвоката. Татьяна написала заявление с просьбой разрешить ей свидание с задержанным, но ей было отказано, сообщает news4k.com. Папарацци заметили артистку на заднем сидении черной "тойоты", припаркованной неподалеку от суда.



Сама Овсиенко эту информацию опровергла. "Если кому-то было нужно, чтобы мое имя фигурировало в громком деле, тогда спасибо за бесплатный пиар! Нет, не в Ялте. Я дома, в Москве. Но у меня в Ялте мама, квартира. Конечно, я бываю там. Но никакого отношения к этой истории я не имею".-

Певица утверждает, что не водила знакомств с Александром Меркуловым. "Никакого Меркулова я не знаю. Не знаю такого человека! - расплакавшись, заявила Татьяна. - Мне звонят с какими-то странными вопросами. Похоже, после паузы, которую взяла для записи альбома, я снова популярна. Спасибо, что мне помогли. Правда, с другой стороны".









.



