Наоми Кэмпбелл переживает, что жена Доронина назвала ее разлучницей

Законная жена олигарха Владислава Доронина, мать его 15-летней дочери Екатерина рассказала, что не собирается давать мужу развод. В интервью изданию «Дэйли Мэйл» Екатерина Доронина сказала, что ее семью разбивает Наоми Кэмпбелл.

По словам женщины, с Владиславом они были счастливы в браке 24 года, пока ей не перешла дорогу «Черная пантера». Еще год назад супруга олигарха заявляла, что супермодели не надо надеяться, что Доронин уйдет от жены.

«Это просто смешно. Мы с Владиславом до сих пор женаты. Наоми заблуждается, если считает, что может увести моего мужа», - говорила Екатерина в интервью корреспонденту News of the World.

Но СМИ писали, что Владислав Доронин познакомился с «черной пантерой» в 2008 году на Каннском кинофестивале, и между ними сразу начал развиваться роман. От законной супруги он якобы ушел за десять лет до знакомства с Кэмпбелл, сообщает glamour.ru.

Близкий источник из окружения семьи Дорониных рассказал, что Катя, несмотря на всю неприязнь к супермодели, согласилась дать развод любимому мужу.