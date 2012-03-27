Наоми Кэмпбелл переживает, что жена Доронина назвала ее разлучницей
27 марта 2012, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]
Законная жена олигарха Владислава Доронина, мать его 15-летней дочери Екатерина рассказала, что не собирается давать мужу развод. В интервью изданию «Дэйли Мэйл» Екатерина Доронина сказала, что ее семью разбивает Наоми Кэмпбелл.
По словам женщины, с Владиславом они были счастливы в браке 24 года, пока ей не перешла дорогу «Черная пантера». Еще год назад супруга олигарха заявляла, что супермодели не надо надеяться, что Доронин уйдет от жены.
«Это просто смешно. Мы с Владиславом до сих пор женаты. Наоми заблуждается, если считает, что может увести моего мужа», - говорила Екатерина в интервью корреспонденту News of the World.
Но СМИ писали, что Владислав Доронин познакомился с «черной пантерой» в 2008 году на Каннском кинофестивале, и между ними сразу начал развиваться роман. От законной супруги он якобы ушел за десять лет до знакомства с Кэмпбелл, сообщает glamour.ru.
Близкий источник из окружения семьи Дорониных рассказал, что Катя, несмотря на всю неприязнь к супермодели, согласилась дать развод любимому мужу.