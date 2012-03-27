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Александр Олешко женится втайне от СМИ
27 марта 2012, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]
Среди близких Александра ходят слухи, что Олешко весьма серьезно настроен в отношении своей возлюбленной. Но, как говорят его друзья, он очень хочет, чтобы свадьба не получила никакой огласки в СМИ.
Он невероятно суеверен и волнуется, как бы второй брак не оказался таким же неудачным, как и предыдущий.
Семейная жизнь с актрисой Беловой распалась для него неожиданно. Два ярких неординарных человека просто не смогли сосуществовать рядом. Оля стала гулять направо и налево, а потом и вовсе собрала вещи и ушла к очередному кавалеру. Он и по сей день не может забыть и в глубине душе даже немного переживает на этот счет: «Между нами внезапно прошла любовь и все. Возможно, мы слишком хорошо друг друга знали и что-то, в конце концов, сломалось между нами».
Сейчас Саша и Вика стоят на пороге самого важнейшего этапа развития отношений -заключения брачного союза. И хотя пара не хочет, чтобы свадьба была освещена прессой, пышная церемония все же планируется. Александр выбирает сказочное место для банкета, а Виктория усиленно просматривает свадебные платья.
Ранее "АН" писали: Олешко рассказал СМИ, что Виктория - очаровательная, милая девушка, покорившая его своими редкими человеческими качествами и профессиональными талантами.
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