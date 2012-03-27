Дени Байсаров навестит маму Кристину Орбакайте в Майами - отец разрешил

Кристина Орбакайте в США в Майами готовится к родам. У старших сыновей певицы Никиты Преснякова и Дени Байсарова скоро появится брат или сестричка. Младший Дени живет в России и редко видится со звездной мамой.

Дочь Аллы Пугачевой улетела в Майами сразу после Нового года вместе со своим мужем Михаилом Земцовым. Кристина рассказывала, что здесь ей комфортно. С гражданским мужем бизнесменом Русланом Байсаровым после конфликта артистке удалось договориться. Он отпустил мальчика к матери в США.

Напомним, Орбакайте через суд пыталась отстоять свои материнские права, но все-таки Дени остался жить с отцом. Понимая, что нужно поддержать мать ребенка, Байсаров разрешил сыну Дени отправиться в Майами.

По словам певицы, Дени с нетерпением ждет малыша.