Театр Аллы Пугачевой приобрел свой вид

В Петербурге уже второй год планируется строительство "Театра песни Аллы Пугачевой". Архитекторы и дизайнеры последнее время работали над созданием его макета. А Алла Пугачева делала замечания по концепции.



Тендер выиграло английское архитектурное бюро Populous, мировой лидер по строительству концертных площадок и спортивных сооружений. На счету данной компании крупнейшие площадки О2 в Лондоне, Дублине, арены в Арабских Эмиратах, Франции, Испании, Польше. Также данное бюро является подрядчиком Олимпийских объектов в Лондоне и Сочи.



Территориально театр будет располагаться в устье реки Смоленки на Васильевском острове Петербурга. Примерная стоимость проекта - $400 млн. Это будет единственный в России культурно-выставочный просветительский центр мирового уровня. Центром комплекса станет концертная площадка-трансформер, которая может вместить в себя от 3 000 до 14 000 человек. Максимальное расстояние от самого дальнего кресла до сцены будет составлять всего 54 метра, вне зависимости будет ли заполняемость зала 3 000 или 14 000 человек.

Помимо концертной площадки-трансформера, проект общей площадью 150 тыс. кв. м. включает конференц-холл площадью 8 тыс. квадратных метров, медийный центр, студии звукозаписи, промоутерскую школу, выставочные залы с вернисажем галерей, центр современного искусства, а также гостиницу для размещения артистов. Все это позволит проводить мероприятия международного уровня: форумы, фестивали и конференции до 20 000 участников одновременно. Завершение строительства театра планируется к 2016 году, сообщает «КП».

Алла Пугачева сама выбирала концепцию проекта и делала замечания по предложенным вариантам архитектурных решений.



